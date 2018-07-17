Российские боевики убили своего, который пытался сдаться Украине

17 июля, 2018, 14:05

Вблизи Мариуполя российские наемники убили одного из своих боевиков, который пытался перейти на контролируемую украинскими военными территорию

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Сегодня ночью, на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. Сейчас известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако, добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища по службе", - говорится в сообщении.

Военнослужащие одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил помогли эвакуировать тело убитого, которое в дальнейшем доставили в морг одной из больниц Мариуполя.