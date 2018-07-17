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Rolls-Royce представила собственное летающее такси: обещают 500 миль на скорости 400 км/ч

Компания Rolls-Royce представила на Международном аэрокосмическом салоне в Фарнборо концепт летающего такси

Об этом пишет EnGadget.

Концепт аэротакси под названием EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) получил шесть роторов и крылья, способные поворачиваться на 90 градусов, и, как предполагается, сможет перевозить до пяти пассажиров.

Аппарат не будет полностью электрическим - он оборудован 500-киловаттной силовой установкой, включающей газотурбинный двигатель и генератор.

Запас хода EVTOL, по словам Rolls-Royce, составит около 500 миль (около 800 километров), а максимальная скорость - 250 миль в час (около 400 км /ч).

На данный момент доступен только 3D-рендер концепта, и когда появится серийная модель - неизвестно. Впрочем, как подчеркивает Rolls-Royce, EVTOL основан на технологиях, которые либо уже существуют, либо активно разрабатываются, так что возможно, что первый полет аппарата состоится где-то в начале 2020-х годов.

Транспорт отличается от вариантов, предложенных Uber и Google, - летательный аппарат имеет крылья, которые при взлете и посадке поворачиваются на 90 градусов. Во время горизонтального полета аппарат приводится в движение хвостовыми винтами, энергию для которых вырабатывает генератор мощностью в 500 кВт. Использование винтов позволит снизить уровень шума, считают разработчики.

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