Путин утверждает, что они с Трампом имеют новые идеи по урегулированию войны на Донбассе
17 июля, 2018, 07:54
По словам российского президента Владимира Путина, они с президентом США Дональдом Трампом имеют новые идеи относительно способов "урегулирования кризиса" на Донбассе
Об этом он заявил в интервью российскому "Первому каналу".
По его словам, во время встречи с американским президентом, им удалось обсудить все основные проблемы и они смогли договориться относительно урегулирования ряда вопросов, в частности по Сирии.
"Мы говорили об Украине. Там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, - это позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно", - подчеркнул Путин.
- Ранее Путин во время брифинга с Трампом заявил, что РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.
- Путин также признался, что референдум в аннексированном Крыму проводили не местные жители.
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