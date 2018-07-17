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Путин утверждает, что они с Трампом имеют новые идеи по урегулированию войны на Донбассе

По словам российского президента Владимира Путина, они с президентом США Дональдом Трампом имеют новые идеи относительно способов "урегулирования кризиса" на Донбассе

Об этом он заявил в интервью российскому "Первому каналу".

По его словам, во время встречи с американским президентом, им удалось обсудить все основные проблемы и они смогли договориться относительно урегулирования ряда вопросов, в частности по Сирии.

"Мы говорили об Украине. Там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, - это позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно", - подчеркнул Путин.

 

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