Против Росавиации открыли производство за сделки с украинскими самолетами "Руслан"

17 июля, 2018, 22:51

Нацполиция Украины открыла уголовное производство против должностных лиц Росавиации и российской компании "Волга-Днепр" за подделку сертификатов летной годности украинских самолетов "Руслан"

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Подозреваются в противоправных действиях должностные лица Федерального Агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) и немецкой компании AMTES, что входит в группу компаний "Волга-Днепр" (Россия).

В результате незаконных действий Росавиации и AMTES самолетам Ан-124-100, эксплуатантом которых является "Волга-Днепр", было продолжено летную годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов.

"На ГП "Антонов" уверены, что ни одна компания в мире, кроме "Антонова", не имеет должного опыта поддержания летной годности самолета такого класса в условиях интенсивной эксплуатации в течение длительного времени", - отмечают юристы.

17 июля Национальной полицией внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением и подделки документов при продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".