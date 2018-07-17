Предприниматель, которого убили в Ривном, занимался добычей янтаря

17 июля, 2018, 19:40

Частный предприниматель, убитый на парковке возле ТЦ Партизан в Ривном, ранее был судим и занимался добычей янтаря

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Ривненской области - начальник криминальной полиции Сергей Волков, передает ЧаРивное.

"Насколько у нас есть информация, погибший ранее был судим, также был замечен в предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности по добыче янтаря", - сказал он.

По словам начальника криминальной полиции, убийство было спланированным. Об этом свидетельствует выбор места убийства - жертва была застрелена на подходе к своей машине.

"Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему. Также установлено и осмотром зафиксировано три гильзы калибром 9 мм. Прозвучало три выстрела. На трупе видимо одно проникающее ранение. Выстрелы осуществлялись из пистолета", - рассказал Волков.

Сейчас полиция разыскивает киллера, в городе введен оперативный план перехвата.