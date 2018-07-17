Предприниматель, которого убили в Ривном, занимался добычей янтаря
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Ривненской области - начальник криминальной полиции Сергей Волков, передает ЧаРивное.
"Насколько у нас есть информация, погибший ранее был судим, также был замечен в предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности по добыче янтаря", - сказал он.
По словам начальника криминальной полиции, убийство было спланированным. Об этом свидетельствует выбор места убийства - жертва была застрелена на подходе к своей машине.
"Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему. Также установлено и осмотром зафиксировано три гильзы калибром 9 мм. Прозвучало три выстрела. На трупе видимо одно проникающее ранение. Выстрелы осуществлялись из пистолета", - рассказал Волков.
Сейчас полиция разыскивает киллера, в городе введен оперативный план перехвата.
- Напомним, что 17 июля неизвестный застрелил местного предпринимателя Валентина Загороднюка на парковке в Ривном.
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