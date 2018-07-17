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Порно vs футбол: Pornhub показал, как падал трафик во время матчей ЧМ-2018

Порносайт Pornhub создал график, на котором показал, какая из стран отвлекалась от просмотра порно на матчи ЧМ-2018 и какие видео были наиболее популярными

По опубликованным данным, во время группового этапа ЧМ рекордсменом стал Сенегал - здесь средняя посещаемость сайта упала на 47%. За ним - Иран с 45% и Исландия - 42%.

Меньше отвлекались от порно русские и австралийцы - трафик уменьшился на 6% и 5% соответственно.

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Pornhub также отметил, что среднее количество поисков порнороликів по запросам football/soccer выросла на 113%.

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