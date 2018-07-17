Обычная морская водоросль полностью развеяла представление ученых об Антарктиде

17 июля, 2018, 11:33

Морские водоросли, известные как ламинария, смогли проплыть около 20 000 километров (12 427 миль) от южных районов Индийского и Атлантического океанов к берегам Антарктиды – такая "поездка" считалась невозможной

Как пишет ScienceAlert, это не просто невероятное путешествие, это первое подтвержденное доказательство того, что Антарктида не так изолирована, как считали ученые. Это имеет последствия для изменения климата, дикой природы Антарктики и даже плавающих обломков самолетов.

Международная команда ученых, которая заметила "чужие" водоросли, теперь собрала компьютерную модель, которая показывает, как они могли туда попасть. Это может улучшить понимание того, как условия на Антарктическом континенте могут измениться в будущем.

"Это недвусмысленная демонстрация того, что морские виды с севера могут достигать Антарктиды", - говорит один из ученых, Крид Фрейзер из Австралийского национального университета (ANU).

"Чтобы добраться туда, ламинария должна была пройти через барьеры, создаваемые полярными ветрами и течениями, которые до сих пор считались непроницаемыми".

Основываясь на современном анализе океанских течений и западных ветров, ожидается, что растения, такие как ламинария, будут плыть в противоположном направлении, а не дрейфовать на юг. И оказалось, что антарктические штормы являются недостающей частью уравнения.

"Когда мы включили волнообразное движение поверхности, который особенно заметен во время штормов, внезапно некоторые из этих биологических плотов смогли забраться на антарктическую береговую линию", - говорит один из исследователей Адель Моррисон с АНУ. "Если растения и животные довольно часто попадают в Антарктиду, плавая через океан, они смогут здесь устроиться, только местная среда станет достаточно гостеприимной".

Это также может означать, что континент более уязвимым для изменения климата, чем считалось ранее. С повышением температуры здесь смогут процветать больше видов растений и животных.

Новые модели могут оказаться полезными для отслеживания всех видов других объектов в этой части Мирового океана – например, того же пласитика, которым загрязнена вода, обломки самолетов и кораблей.

"Эти данные могут изменить способ моделирования движения океанской поверхности", - говорит Энди Хогг.