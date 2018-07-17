Николай Поворозник: нужно срочно начать реконструкцию Шулявского моста

17 июля, 2018, 15:52

Шулявский мост - инфраструктурный объект города, который нуждается в скорейшей реконструкции

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, передает "РБК-Украина".

"Шулявский мост - это городской инфраструктурный объект, который нуждается в скорейшей реконструкции. Мы не можем рисковать безопасностью киевлян, снова откладывая начало работ. Но и начать их мы не можем из-за авторов альтернативных проектов, которые не победили в открытом конкурсе и оспаривают его результаты. В результате юридические формальности не дают нам начать работы", - отметил Поворозник.

Чиновник напомнил, что конкурс на лучший проект реконструкции развязки состоялся еще год назад.

"Еще год назад мы провели объективный и прозрачный конкурс на проект реконструкции путепровода: Градостроительный совет отобрала сначала четыре, а потом - два проекта-финалиста. Критерии были четкими и объективными: проект должен быть быстрым в реализации и наиболее финансово рациональным для городского бюджета. Еще одно требование - проект должен предусматривать наиболее удобные пути перенаправления трафика во время строительства, ведь мы понимаем, что с началом работ начнутся и автомобильные пробки. В итоге победил проект, который рассчитан на 17,5 мес., имеет наименьшую стоимость и, что важно, согласно им, движение по проспекту Победы - одной из главных магистралей города - не будет полностью закрываться. Проект-победитель был выбран по совершенно объективным показателям", - пояснил первый заместитель председателя КГГА.

При этом, по словам Поворозника, отремонтировать Шулявский мост можно даже быстрее, чем за 17,5 мес.

"Виталий Кличко поставил задачу как можно быстрее отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Первая очередь должна быть закончена уже через год. Сегодня у нас главная задача - немедленно начать реконструкцию. Мы не можем больше откладывать реализацию этого проекта, рискуя безопасностью жителей города, которые каждый день проезжают Шулявский мост", - добавил Николай Поворозник.