Новый глава МИД Британии призвал Россию взять ответственность за сбитый МН17
Об этом сообщает ВВС.
"Я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Ваши близкие, убитые при таких ужасных и шокирующих обстоятельств, заслуживают справедливости. Благодаря усердной работе международной следственной группы на протяжении четырех лет мы знаем, что MH17 был сбит российской ракетой типа "Бук", которая находилась на вооружении 53-й бригады противовоздушной обороны российской армии, и была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины", - говорится в заявлении министра.
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Хант заявил, что Россия должна ответить за свои действия, и назвал поведение россиян очередным примером неуважения к человеческой жизни и к системе международного права. Британский министр также заявил о поддержке Великобританией Австралии и Нидерландов в их призыве к России признать ответственность и сотрудничать в восстановлении справедливости.
- Напомним, 23 мая, родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию.
- ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
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