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Новый глава МИД Британии призвал Россию взять ответственность за сбитый МН17

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию признать ответственность за катастрофу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского авиалайнера рейса МН17

Об этом сообщает ВВС.

"Я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Ваши близкие, убитые при таких ужасных и шокирующих обстоятельств, заслуживают справедливости. Благодаря усердной работе международной следственной группы на протяжении четырех лет мы знаем, что MH17 был сбит российской ракетой типа "Бук", которая находилась на вооружении 53-й бригады противовоздушной обороны российской армии, и была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины", - говорится в заявлении министра.

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Хант заявил, что Россия должна ответить за свои действия, и назвал поведение россиян очередным примером неуважения к человеческой жизни и к системе международного права. Британский министр также заявил о поддержке Великобританией Австралии и Нидерландов в их призыве к России признать ответственность и сотрудничать в восстановлении справедливости.

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