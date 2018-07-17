На Житомирщине вспышка кишечной инфекции: троих госпитализировали
17 июля, 2018, 20:18
В городе Малине Житомирской области среди жителей, которые посещали кафе "Ранчо", зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции
Об этом сообщает Лабораторный центр Министерства здравоохранения.
По состоянию на 17 июля пострадало 3 взрослых лица. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении. В очаге инфекции осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.
"Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Кишечные инфекции передаются через потребление зараженной пищи, употребление зараженной воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта", - отмечает лаборатория.
- 17 июля в Донецкой области в детском заведении оздоровления "Ястребок" отравились 60 детей, в настоящее время госпитализированы 33 ребенка.
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