На Житомирщине вспышка кишечной инфекции: троих госпитализировали

17 июля, 2018, 20:18

В городе Малине Житомирской области среди жителей, которые посещали кафе "Ранчо", зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции

Об этом сообщает Лабораторный центр Министерства здравоохранения.

По состоянию на 17 июля пострадало 3 взрослых лица. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении. В очаге инфекции осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Кишечные инфекции передаются через потребление зараженной пищи, употребление зараженной воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта", - отмечает лаборатория.