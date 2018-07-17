На Тернопольщине мать избила 2-летнего сына из-за плача. Ребенок в реанимации
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В медицинское учреждение с ребенком приехал отец, мать в то время давала показания в Чертковском отделе полиции. Женщина рассказала, что несколько дней назад избила сына за то, что тот плакал. С ее слов, ударила мальчика дважды рукой, ребенок упал на пол.
Однако отец немного по-другому рассказывает о событиях того дня. Говорит, когда вернулся домой, то в доме был крик. Жена, держа на руках самого младшего ребенка (всего в семье пятеро детей) кулаками дубасила двухлетнего сына. Тогда никто даже не подумал вызвать врачей, пока через несколько дней мальчик не потерял сознание.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений двухлетним мальчиком. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 УК - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.
- Напомним, на Сумщине 28-летний отец до смерти избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать.
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