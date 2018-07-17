На Полтавщине второй день горит свалка
17 июля, 2018, 14:26
В городе Лубны Полтавской области второй день подряд горит свалка
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
16 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов. На момент прибытия на место вызова спасатели установили, что горит восемь очагов на общей площади 1,8 га, глубина прогаров составляет 0,5-1 м.
К тушению привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Также привлечено 5 единиц техники и 6 работников местного коммунального предприятия.
По состоянию на 21 час 16 июля ликвидировано горение мусора на площади 0,3 га. Сейчас тушение пожара продолжается.
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