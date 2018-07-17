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На Киевщине на огороде мужчины обнаружили 2 тысячи кустов конопли


фото: Нацполіція
Правоохранители Обуховщины обнаружили 2020 кустов конопли на огороде у местного жителя

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В селе. Перегоновка Обуховского района, на территории частного домовладения 46-летнего местного жителя полицейские обнаружили 2020 кустов конопли.Мужчина пояснил правоохранителям, что выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления.

Несколько растений были изъяты для проведения экспертизы, остальные правоохранители уничтожили путем сожжения. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

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