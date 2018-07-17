На границе с Россией застряли около 270 автомобилей

17 июля, 2018, 20:30

На границе с РФ в пунктах пропуска Гоптовка и Бачевск застряли около 270 машин, пропуск через границу в российском направлении осуществляется медленно

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным украинских пограничников, в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области наблюдается скопление 130 машин.

В пункте пропуска Бачевск в Сумской области есть скопление 140 транспортных средств: 70 оформленных - в пункте пропуска и столько же неоформленных - перед ним.

Официальная причина очередей на границе неизвестна. По предварительной информации, в пункте пропуска Нехотеевка в Белгородской области вышла из строя система таможенного контроля.