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На Донбассе погиб украинский военный

От 7 утра до 18 часов 17 июля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного стрелял снайпер.

Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб и один получил ранения. Потери противника уточняются.

 

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