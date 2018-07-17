На Донбассе погиб украинский военный

17 июля, 2018, 18:22

От 7 утра до 18 часов 17 июля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного стрелял снайпер.

Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб и один получил ранения. Потери противника уточняются.