На Донбассе погиб украинский военный
17 июля, 2018, 18:22
От 7 утра до 18 часов 17 июля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного стрелял снайпер.
Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб и один получил ранения. Потери противника уточняются.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-