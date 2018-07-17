На Днепропетровщине разоблачили торговца оружия из зоны ООС
17 июля, 2018, 17:30
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали в Днепропетровской области незаконный сбыт оружия и боеприпасов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что житель Никополя скупал оружие, в частности, незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил, занимался его реставрацией и переработкой с целью продажи.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова с глушителем, охотничье ружье DARCE TOURS, три пистолета, более девятисот патронов различного калибра и восемь магазинов для разных видов оружия.
В рамках ранее открытого уголовного производства решается вопрос о квалификации действий задержанного по статье "Незаконное обращение с оружием".
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