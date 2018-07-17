Microsoft и National Geographic выделят $1 млн гранта на ИИ в сфере экологии
Об этом пишет Engadget.
В рамках проекта от 5 до 15 разработчиков получат финансирование, доступ к облачным инструментам Microsoft и инструментам для машинного обучения, а также консультации экспертов National Geographic Labs и National Geographic Explorer.
"Мы считаем, что люди и компьютеры, работающие вместе с помощью искусственного интеллекта, могут изменить отношение к экосистеме Земли, а также контролировать и моделировать ситуацию в экологии", - рассказал главный экологический эксперт Microsoft Лукас Джоппи.
Компании смогут получить гранты до 8 октября 2018 года. Для работы с Microsoft и National Geographic разработчики должны работать в сфере изменения климата, сельском хозяйстве, загрязнения водоемов или вымирания различных видов животных.
Любые нейросети, разработанные на деньги с грантов, должны быть выданы с открытым исходным кодом, чтобы любой исследователь мог использовать эти инструменты.
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