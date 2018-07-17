 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Microsoft и National Geographic выделят $1 млн гранта на ИИ в сфере экологии

Microsoft и National Geographic запускают программу грантов объемом в $1 млн для разработки искусственного интеллекта в сфере экологии

Об этом пишет Engadget.

В рамках проекта от 5 до 15 разработчиков получат финансирование, доступ к облачным инструментам Microsoft и инструментам для машинного обучения, а также консультации экспертов National Geographic Labs и National Geographic Explorer.

"Мы считаем, что люди и компьютеры, работающие вместе с помощью искусственного интеллекта, могут изменить отношение к экосистеме Земли, а также контролировать и моделировать ситуацию в экологии", - рассказал главный экологический эксперт Microsoft Лукас Джоппи.

Компании смогут получить гранты до 8 октября 2018 года. Для работы с Microsoft и National Geographic разработчики должны работать в сфере изменения климата, сельском хозяйстве, загрязнения водоемов или вымирания различных видов животных.

Любые нейросети, разработанные на деньги с грантов, должны быть выданы с открытым исходным кодом, чтобы любой исследователь мог использовать эти инструменты.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

17 июля, 2018 вторник

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать