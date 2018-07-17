Менеджер назвал дату следующего боя Ломаченко
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Эгиса Климаса, возвращение чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) не следует ждать 25 августа, несмотря на заявление самого Ломаченко, которое неправильно истолковали.
"Заявление Ломаченко не означает, что он вернется на ринг. Он может вернуться в США 25 августа. Он выздоравливает. Уже проводит бой с тенью. Врач будет очень зол, когда узнает об этом. Василий уже занимается, но не делает слишком большую нагрузку на травмированное плечо. Поэтому я думаю, что мы увидим его в августе-сентябре, когда он будет готовиться к следующему поединку. Что касается самого боя, то мы говорим о 1 или 8 декабря - где-то в начале зимы", - сказал Климас.
- Свой предыдущий бой Василий Ломаченко провел 12 мая и нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса.
- После этого поединка украинский боксер перенес операцию на плече, из-за которой его возвращение на ринг в августе стало невозможным.
- Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что не отказался от идеи встречи с Василием Ломаченко.
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