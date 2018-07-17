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Менеджер назвал дату следующего боя Ломаченко


фото: boxingscene
Менеджер украинского боксера Эгис Клиимас назвал дату следующего боя Василия Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Эгиса Климаса, возвращение чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) не следует ждать 25 августа, несмотря на заявление самого Ломаченко, которое неправильно истолковали.

"Заявление Ломаченко не означает, что он вернется на ринг. Он может вернуться в США 25 августа. Он выздоравливает. Уже проводит бой с тенью. Врач будет очень зол, когда узнает об этом. Василий уже занимается, но не делает слишком большую нагрузку на травмированное плечо. Поэтому я думаю, что мы увидим его в августе-сентябре, когда он будет готовиться к следующему поединку. Что касается самого боя, то мы говорим о 1 или 8 декабря - где-то в начале зимы", - сказал Климас.

 

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