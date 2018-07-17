Люди начали печь хлеб раньше, чем выращивать злаки, - ученые

17 июля, 2018, 15:50

Историки и археологи традиционно связывают хлеб с первыми периодами "одомашнивания" и культивирования пшеницы и других зерновых, когда люди научились измельчать их в муку

Но, как пишет ScienceAlert, новое открытие почерневших крошек в старинном каменном доме указывает на то, что люди выпекали хлеб куда раньше, чем считали ученые – остаткам около 14 400 лет.

Это примерно за 4000 лет до полноценного появления сельского хозяйства. "Наша работа показывает, что хлеб был продуктом времен палеолита, в эпоху палеолита, где царили охотники и собиратели", - говорит автор исследования Amaia Arranz Otaegui, докторант из Университета Копенгагена.

Хлеб - важная пища. Посмотрите на несколько своих многочисленных ассоциаций. Хлеб дал англичанам слово "лорд" с древнеанглийского слова "hlafweard", которое можно перевести как "буханку" (или, если хотите, "хранитель хлеба").

Несмотря на небольшое количество ингредиентов - муку, воду - хлеб очень питательный. Чем мельче посадочный материал, тем легче переваривать и поглощать питательные вещества, говорит Долорес Пиперно, археоботаник Смитсоновского института, который не был связан с этим исследованием.

Некоторые измельченные и запеченные продукты, такие как хлеб, стали углеводными "злодеями" в современных книгах по диетологии, включая "палео" диеты, которые утверждают, что имитируют то, что ели наши предки. Однако нашим предкам той эпохи способность хлеба повышать уровень сахара в крови очень бы пригодилось.

Археологи обнаружили остатки хлеба в образцах отложений на участке под названием Шубайка 1 в Иордании. Структура, где были найдены 24 кусочка, древнейший известный науке хлеб, овальной формы с камином в центре. Ученые пока не знают, жилой ли это дом или сооружение для церемоний.

"Они выглядели так же, как крошки, которые накапливаются на дне тостера", - вспоминают ученые. Давний продукт попытались воспроизвести, и структура его оказалась такой же пористой, как у крошек, найденных на стоянке.

Основная часть - это стебли и корневища клубнекамыша, остальные - дикорастущие злаки, в том числе зерна пшеницы-однозернянки, ячменя и овса. Вероятно, из перемолотых зерен этих растений люди и пекли свой хлеб - конечно, не пышные сдобы, а тонкие лепешки типа питы или мацы.

"Основными критериями идентификации хлеба является его пористая текстура", - сказал Арранс Отаэгуй.

Он сказал, что наиболее приближенным типом хлеба к этим крошкам может быть лаваш, но давний хлеб, вероятно, был пресным, как лепешки.

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