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LEGO создали первый конструктор из тростника. Так хотят отказаться от пластика

Компания LEGO выпустила первый конструктор ботанической серии, детали которого изготовили из сахарного тростника

Об этом пишет New Elementary.

Сейчас конструктор LEGO изготавливают из различных полимеров. Обычно это АБС-пластик, который является вредным. Прозрачные частицы делают из поликарбоната, мягкие – из полиэтилена, а эластичные – из бутадиен-стирольного каучука.

LEGO хочет полностью перейти на экологичные материалы – или изготовленные из растений по крайней мере на 25%, или переработанные до 2030 года.

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Главная проблема, которая мешает легко перейти к более экологичному производству - сохранение цвета и свойств деталей конструктора при использовании альтернативных материалов.

Компания также экспериментировать и попытается изготовить конструктор из кукурузы.

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