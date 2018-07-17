LEGO создали первый конструктор из тростника. Так хотят отказаться от пластика
17 июля, 2018, 16:09
Компания LEGO выпустила первый конструктор ботанической серии, детали которого изготовили из сахарного тростника
Об этом пишет New Elementary.
Сейчас конструктор LEGO изготавливают из различных полимеров. Обычно это АБС-пластик, который является вредным. Прозрачные частицы делают из поликарбоната, мягкие – из полиэтилена, а эластичные – из бутадиен-стирольного каучука.
LEGO хочет полностью перейти на экологичные материалы – или изготовленные из растений по крайней мере на 25%, или переработанные до 2030 года.
Главная проблема, которая мешает легко перейти к более экологичному производству - сохранение цвета и свойств деталей конструктора при использовании альтернативных материалов.
Компания также экспериментировать и попытается изготовить конструктор из кукурузы.
- Напомним, одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания McDonald's откажется от пластиковых соломинок и заменит их на бумажные.
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