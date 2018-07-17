LEGO создали первый конструктор из тростника. Так хотят отказаться от пластика

17 июля, 2018, 16:09

Компания LEGO выпустила первый конструктор ботанической серии, детали которого изготовили из сахарного тростника

Об этом пишет New Elementary.

Сейчас конструктор LEGO изготавливают из различных полимеров. Обычно это АБС-пластик, который является вредным. Прозрачные частицы делают из поликарбоната, мягкие – из полиэтилена, а эластичные – из бутадиен-стирольного каучука.

LEGO хочет полностью перейти на экологичные материалы – или изготовленные из растений по крайней мере на 25%, или переработанные до 2030 года.

Главная проблема, которая мешает легко перейти к более экологичному производству - сохранение цвета и свойств деталей конструктора при использовании альтернативных материалов.

Компания также экспериментировать и попытается изготовить конструктор из кукурузы.