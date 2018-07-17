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Легче всего смешивать с дерьмом всех, включая и президента, - Холодницкий ответил на обвинения в покрывании коррупции

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отвергает обвинения в том, что он покрывает коррупционеров

Об этом он заявил журналистам, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, некоторым людям легче всего кричать, что он покрывает коррупционеров, обвинения в чем он отвергает.

Холодницкий напомнил, что его уже 2 года обвиняют в том, что он "где-то там по администрациях президента ходит".

"Когда было задержание сына Авакова и начался процесс подозрений, тогда люди, которые теперь называют себя оппозиционерами, первыми кричали, что это была команда Холодницкому Порошенко. Я понимаю, что легче всего смешивать с дерьмом всех, в том числе и главу государства, это всегда проще в Facebook, в комментариях", - подчеркнул Холодницкий.

Он отметил, что прокуратура продолжит работу, несмотря на пикеты и "безумное давление". Ведь, по его словам, решение САП может и не популярные, но они законны.

Напомним, сегодня под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошли столкновения во время двух одновременных акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого и за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника.

 

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