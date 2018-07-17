Киевлян предупредили: в ближайший час их накроют грозовые дожди

17 июля, 2018, 09:17

Сегодня днем в столице Украины и Киевской области ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В ведомстве отметили, что в ближайший час с удержанием до конца суток в Киеве и области ожидается гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Напомним, согласно прогнозам синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, 17 июля на большинстве территории Украины, кроме юга, пройдут грозовые дожди.