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Киевлян предупредили: в ближайший час их накроют грозовые дожди

Сегодня днем в столице Украины и Киевской области ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В ведомстве отметили, что в ближайший час с удержанием до конца суток в Киеве и области ожидается гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Напомним, согласно прогнозам синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, 17 июля на большинстве территории Украины, кроме юга, пройдут грозовые дожди.

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