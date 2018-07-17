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Количество больных корью упало на 16% - МЗ

В период 9-15 июля 2018 года корью заболело на 16,25% меньше украинцев, чем за предыдущую неделю

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

За 28-ю неделю 2018 года корью заболели 855 человек - 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе.

С начала года корью заболели 25 854 человека - 10 449 взрослых и 15 405 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4718 человек: 1490 взрослых и 3228 детей), Закарпатской (всего 2868 человек: 528 взрослых и 2340 детей), Ивано-Франковской (всего 2569 человек: 739 взрослых и 1830 детей), Одесской (всего 2008 человек: 996 взрослых и 10-12 детей), городе Киеве (всего 1810 человек: 1110 взрослых и 700 детей) и Тернопольской (всего 1329 человек: 513 взрослых и 816 детей) областях.

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