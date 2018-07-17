Как в Киеве реконструировали лестницу с Пейзажной аллеи на Подол. Фото

17 июля, 2018, 16:36

В столице после реконструкции открыли лестницу с Пейзажной аллеи на Подол и часть туристического маршрута до Андреевского спуска

Об этом сообщает пресс-служба городского главы Виталия Кличко.

По словам Кличко, деревянные лестницы архитектора Милецкого находились в аварийном состоянии, поэтому их демонтировали. Новые сделаны из бетона, однако сверху они покрыты износостойкой и влагозащищенной термодревесиной.

Лестницы, длина которых более 200 метров, состоит из 247 ступенек. Вечером ступеньки подсвечиваются - LED-освещение установили в перилах.

На склоне рядом с лестницей осуществили благоустройство и озеленение территории. Укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественную уборную. Установили также тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллее. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны, LED-освещение территории.