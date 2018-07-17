Guns'n'Roses - рекордсмены YouTube. Какая песня набрала 1 миллиард просмотров

17 июля, 2018, 13:09

Американская группа Guns'n'Roses набрала 1 миллиард просмотров в YouTube под клипом к песне November Rain

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале.

Видео стало самым популярным среди всех клипов 1980-90-х годов. November Rain опередил всех и первым собрал более одного миллиарда просмотров среди клипов, которые сняли в прошлом веке.

В 2017 году ее ролик собирал каждый день почти по 560 000 просмотров. Пике же клип достиг 25 ноября 2017 года.

November Rain также самая длинная лирическая песня в мире. Она длится 9 минут. В начальной же студийной записи она звучала 25 минут.