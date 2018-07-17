 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Guns'n'Roses - рекордсмены YouTube. Какая песня набрала 1 миллиард просмотров

Американская группа Guns'n'Roses набрала 1 миллиард просмотров в YouTube под клипом к песне November Rain

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале.

Видео стало самым популярным среди всех клипов 1980-90-х годов. November Rain опередил всех и первым собрал более одного миллиарда просмотров среди клипов, которые сняли в прошлом веке.

В 2017 году ее ролик собирал каждый день почти по 560 000 просмотров. Пике же клип достиг 25 ноября 2017 года.

November Rain также самая длинная лирическая песня в мире. Она длится 9 минут. В начальной же студийной записи она звучала 25 минут.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

17 июля, 2018 вторник

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать