Guns'n'Roses - рекордсмены YouTube. Какая песня набрала 1 миллиард просмотров
17 июля, 2018, 13:09
Американская группа Guns'n'Roses набрала 1 миллиард просмотров в YouTube под клипом к песне November Rain
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале.
Видео стало самым популярным среди всех клипов 1980-90-х годов. November Rain опередил всех и первым собрал более одного миллиарда просмотров среди клипов, которые сняли в прошлом веке.
В 2017 году ее ролик собирал каждый день почти по 560 000 просмотров. Пике же клип достиг 25 ноября 2017 года.
November Rain также самая длинная лирическая песня в мире. Она длится 9 минут. В начальной же студийной записи она звучала 25 минут.
- Напомним, впервые чарт украинского YouTube возглавила украиноязычная песня. Ею стала песня "ПЛАКАЛА" группы KAZKA, которая набрала в YouTube 10,5 млн просмотров и перегнала песни русскоязычных исполнителей.
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