Группа Imagine Dragons показала свой новый хит Natural

17 июля, 2018, 14:03

Американская группа Imagine Dragons презентовала новый трек под названием Natural

Аудиоролик появился на YouTube-канале группы.

Песня Natural - уже третья премьера в 2018 году. Музыкальные издания называют выпущенную композицию новым хитом группы и прочат первые строчки чартов.

"Это было бы странно, если бы я не начал скептически относиться к некоторым вещам за последние десять лет. Однако я считаю, что когда вы действительно учитесь любить себя, мысли людей, которые осуждают вас, теряют смысл. Главное - таки найти себя и быть готовым противостоять любым несчастьям на вашем пути", - прокомментировал песню солист группы Дэниел Рейнольдс.

Третий студийный альбом Imagine Dragons под названием Evolve стал дважды платиновым в течение 2017 года. Он пробыл на первой строчке чарта Billboard Top 200 Albums 55 недель подряд. Альбом также находится на 12-м месте музыкального сервиса Spotify, и каждый месяц его слушают более 36 миллионов пользователей.