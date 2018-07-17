Группа Imagine Dragons показала свой новый хит Natural
Аудиоролик появился на YouTube-канале группы.
Песня Natural - уже третья премьера в 2018 году. Музыкальные издания называют выпущенную композицию новым хитом группы и прочат первые строчки чартов.
"Это было бы странно, если бы я не начал скептически относиться к некоторым вещам за последние десять лет. Однако я считаю, что когда вы действительно учитесь любить себя, мысли людей, которые осуждают вас, теряют смысл. Главное - таки найти себя и быть готовым противостоять любым несчастьям на вашем пути", - прокомментировал песню солист группы Дэниел Рейнольдс.
Третий студийный альбом Imagine Dragons под названием Evolve стал дважды платиновым в течение 2017 года. Он пробыл на первой строчке чарта Billboard Top 200 Albums 55 недель подряд. Альбом также находится на 12-м месте музыкального сервиса Spotify, и каждый месяц его слушают более 36 миллионов пользователей.
- Напомним, впервые чарт украинского YouTube возглавила украиноязычная песня. Ею стала песня "ПЛАКАЛА" группы KAZKA, которая набрала в YouTube 10,5 млн просмотров и перегнала песни русскоязычных исполнителей
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