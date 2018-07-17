Гендерно-нейтральные лица и кенгуру: Apple добавляет к коллекции еще 70 эмодзи

Как сообщает CNN, новые фигурки появятся на iPhone и iPad с выходом обновления операционной системы iOS 11.1.

Новые эмодзи появятся позже в этом году в обновлении iOS. Для популярных эмодзи появятся новые типы причесок: кудрявые волосы, рыжие волосы, седые волосы и вариант без волос.

Сторонники животных эмодзи получат ряд их реалистичных изображений, в том числе попугая, кенгуру, омара и павлина. Между тем каждый, кто работает в офисе с кондиционером, оценит холодное лицо.