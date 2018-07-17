Гендерно-нейтральные лица и кенгуру: Apple добавляет к коллекции еще 70 эмодзи
Как сообщает CNN, новые фигурки появятся на iPhone и iPad с выходом обновления операционной системы iOS 11.1.
Новые эмодзи появятся позже в этом году в обновлении iOS. Для популярных эмодзи появятся новые типы причесок: кудрявые волосы, рыжие волосы, седые волосы и вариант без волос.
Сторонники животных эмодзи получат ряд их реалистичных изображений, в том числе попугая, кенгуру, омара и павлина. Между тем каждый, кто работает в офисе с кондиционером, оценит холодное лицо.
"Как всегда, некоторые из самых популярных запросов на новые эмодзи касаются внешности. В частности, рыжие и кудрявые эмодзи, вероятно, будут популярными", - сказал Джереми Берг, основатель Эмодзипедии и создатель Всемирного дня эмодзи.
- Напомним, 26 апреля Microsoft объявила, что изменит эмодзи реального револьвера на водный пистолет из-за "отзывов пользователей".
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-