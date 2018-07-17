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Гендерно-нейтральные лица и кенгуру: Apple добавляет к коллекции еще 70 эмодзи

Apple добавляет к своей коллекции еще 70 новых эмодзи: от гендерно-нейтральных персонажей до сказочных животных и одежды

Как сообщает CNN, новые фигурки появятся на iPhone и iPad с выходом обновления операционной системы iOS 11.1.

Новые эмодзи появятся позже в этом году в обновлении iOS. Для популярных эмодзи появятся новые типы причесок: кудрявые волосы, рыжие волосы, седые волосы и вариант без волос.

Сторонники животных эмодзи получат ряд их реалистичных изображений, в том числе попугая, кенгуру, омара и павлина. Между тем каждый, кто работает в офисе с кондиционером, оценит холодное лицо.

"Как всегда, некоторые из самых популярных запросов на новые эмодзи касаются внешности. В частности, рыжие и кудрявые эмодзи, вероятно, будут популярными", - сказал Джереми Берг, основатель Эмодзипедии и создатель Всемирного дня эмодзи.

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