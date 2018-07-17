Футболисты сборной Франции спели в честь Путина после финала ЧМ-2018
17 июля, 2018, 13:14
Футболисты сборной Франции спели в честь российского президента Владимира Путина после победы в финале чемпионата мира по футболу
Видео из раздевалки сборной Франции попало в сеть. На нем футболисты празднуют победу и неоднократно выкрикивают "Путин!" в присутствии самого российского лидера, главы Франции Эммануэля Макрона, президента Хорватии Колинда Грабарь-Китарович и главы ФИФА Джинни Инфантино.
Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.— Goal (@goal) 16 июля 2018 г.
There were some big-name visitors in France and croatia's locker rooms after the #WorldCup final
Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B
- Во время церемонии награждения футболист киевского "Динамо" Йосип Пиварчи не пожал руку Владимиру Путину.
- Во время церемонии награждения Владимир Путин спрятался от ливня под зонт, в то время, как президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович рядом мокли под дожем.
- Ранее хорватский скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отказался извиняться перед российскими журналистами за видео "Слава Украине", записанное после победы на Россией на чемпионате мира.
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