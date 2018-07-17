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Футболисты сборной Франции спели в честь Путина после финала ЧМ-2018


фото: REUTERS
Футболисты сборной Франции спели в честь российского президента Владимира Путина после победы в финале чемпионата мира по футболу

Видео из раздевалки сборной Франции попало в сеть. На нем футболисты празднуют победу и неоднократно выкрикивают "Путин!" в присутствии самого российского лидера, главы Франции Эммануэля Макрона, президента Хорватии Колинда Грабарь-Китарович и главы ФИФА Джинни Инфантино.

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