ЕС и Япония подписали крупнейшую торговую сделку на фоне протекционизма США
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в Twitter.
Вместе ЕС и Япония составляют почти треть мирового ВВП. Европейско-японское соглашение об экономическом партнерстве является крупнейшим, когда-либо обсуждаемым Евросоюзом. Оно создает зону открытой торговли, охватывающей более 600 млн человек", - говорится в сообщении.
Церемония подписания состоялась в Токио. ЕС представляли президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского Совета Дональд Туск, Японию - премьер-министр Синдзо Абэ.
"С подписанием соглашения об экономическом партнерстве с Японией мы делаем заявление о будущем свободной и честной торговли. Это соглашение ставит в основу справедливость и ценности. В протекционизме нет защиты - и нет единства, где существует односторонность", - сказал Юнкер.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сессилия Мальмстрем заявила, что соглашение направит "сильный сигнал мира" против американского протекционизма.
Эти события произошли на фоне заявления президента США Дональда Трампа, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются противниками Соединенных Штатов.
Together, the EU and Japan account for almost a third of global GDP.— European Commission (@EU_Commission) 17 июля 2018 г.
The #EUJapan Economic Partnership Agreement is the biggest ever negotiated by the European Union. It creates an open trade zone covering over 600 million people. See our factsheet ↓ #EUtrade pic.twitter.com/PXLWwBtmHY
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