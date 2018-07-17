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Двухметровый питон "завис" на фонаре над тротуаром в Киеве

Двухметрового питона, который обвился вокруг уличного фонаря, заметили прохожие

Об этом написала Команда спасения животных.

16 июля на улице Жилянской, 54 прохожий заметил змею на фонаре. Он решил вызвать спасателей. Снимать ее приехала Команда спасения животных. Тигрового питона снимали с помощью телескопической палки.

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Змею передали частному специалисту, у которого она смогла переночевать. Позже животное передали владельцу.

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