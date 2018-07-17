Более 15 тысяч кустов: под Горловкой обнаружили поле конопли площадью 3 га
17 июля, 2018, 20:46
Возле линии соприкосновения на Донетчине пограничники обнаружили большое насаждение конопли
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
17 июля пограничники совершили рейд по участкам, где возможно находятся посевы конопли возле линии соприкосновения.
В результате чего на одной из полян в лесополосе вблизи населенного пункта Зайцевое Бахмутского района Донецкой области было обнаружено около 3 гектаров посева конопли численностью более 15 тысяч кустов.
На место обнаружения вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции. Планируется внесение сведений в ЕРДР по статье "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и уничтожению насаждений.
- 17 июля правоохранители Обуховщины обнаружили 2020 кустов конопли на огороде у местного жителя.
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