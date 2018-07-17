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Более 15 тысяч кустов: под Горловкой обнаружили поле конопли площадью 3 га


фото: Facebook
Возле линии соприкосновения на Донетчине пограничники обнаружили большое насаждение конопли

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

17 июля пограничники совершили рейд по участкам, где возможно находятся посевы конопли возле линии соприкосновения.

В результате чего на одной из полян в лесополосе вблизи населенного пункта Зайцевое Бахмутского района Донецкой области было обнаружено около 3 гектаров посева конопли численностью более 15 тысяч кустов.

На место обнаружения вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции. Планируется внесение сведений в ЕРДР по статье "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и уничтожению насаждений.

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