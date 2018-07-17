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Боец ВСУ погиб под обстрелами оккупантов на Донбассе

С начала суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-центр ООС.

С полуночи оккупанты два раза открывали огонь по позициям украинской армии, используя гранатометы и стрелковое вооружение по позициям в районе Золотого и Гнутового.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его товарищам по оружию", - подчеркнул Гуцуляк.

 

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