Звездный футболист ПСЖ отказался переходить в "Реал"
16 июля, 2018, 11:48
Французский футболист ПСЖ Килиан Мбаппе не собирается переходить в испанский "Реал"
Об этом сообщает Goal.com.
По словам 19-летнего форварда сборной Франции, в ближайшее время он не намерен менять команду.
"У меня контракт с ПСЖ, я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен. Выиграть чемпионат мира в моем возрасте - это невероятно! Но для меня это только начало пути, нужно продолжать в том же духе", - сказал Мбаппе после победы в финальном матче чемпионата мира.
- Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает Мбаппе в качестве замены Криштиану Роналду и готов заплатить за талантливого француза рекордные 272 млн евро.
- Другим претендентом на замену португальца, который перешел в "Ювентус" является бельгиец Эден Азар, в борьбу за которого включилась "Барселона".
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