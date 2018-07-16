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Звездный футболист ПСЖ отказался переходить в "Реал"


фото: As
Французский футболист ПСЖ Килиан Мбаппе не собирается переходить в испанский "Реал"

Об этом сообщает Goal.com.

По словам 19-летнего форварда сборной Франции, в ближайшее время он не намерен менять команду.

"У меня контракт с ПСЖ, я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен. Выиграть чемпионат мира в моем возрасте - это невероятно! Но для меня это только начало пути, нужно продолжать в том же духе", - сказал Мбаппе после победы в финальном матче чемпионата мира.

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