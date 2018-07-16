Задержанных украинских рыбаков следует обменять на моряков "Норда", - омбудсмен

16 июля, 2018, 11:39

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко рассмотреть возможность обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041" на моряков "Норда"

Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

К Денисовой на прошлой неделе обратились семьи членов экипажа рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая российскими пограничниками. Семьи задержанных рыбаков попросили помочь вернуть моряков домой.

На борту находились пять граждан Украины, которых уже 2 месяца принудительно удерживают на территории аннексированного Крыма.

В России тем временем возбудили уголовное производство в отношении капитана судна по части 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

"Капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым в связи с изъятием паспортов гражданина Украины для выезда за границу", - отметила Денисова.

По ее словам, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное,ведь агенты ФСБ психологически давят и запугивают их.