Задержанных украинских рыбаков следует обменять на моряков "Норда", - омбудсмен
Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.
К Денисовой на прошлой неделе обратились семьи членов экипажа рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая российскими пограничниками. Семьи задержанных рыбаков попросили помочь вернуть моряков домой.
На борту находились пять граждан Украины, которых уже 2 месяца принудительно удерживают на территории аннексированного Крыма.
В России тем временем возбудили уголовное производство в отношении капитана судна по части 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).
"Капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым в связи с изъятием паспортов гражданина Украины для выезда за границу", - отметила Денисова.
По ее словам, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное,ведь агенты ФСБ психологически давят и запугивают их.
- Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
- Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из аннексированного Россией Крыма.
- 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
- 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания.
- Впоследствии капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко был отпущен под залог.
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