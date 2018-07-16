За 2 недели перемирия оккупанты более 300 раз нарушали "режим тишины"

16 июля, 2018, 08:41

Во время "хлебного перемирия" оккупанты ежедневно нарушают режим тишины на Донбассе

Об этом по результатам встречи с командующим ООС Сергеем Наевым заявила первый заместитель главы Верховной Рады, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Но и во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины, используя стрелковое оружие, минометы, рпг, гранатометы. Более десяти украинских воинов были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины", - отметила Геращенко.

Также добавила, что на Луганщине самыми горячими остаются Крымское и Троицкое. Стреляют и по Золотому.

Напомним, о введении "хлебного перемирие" с 1 июля договорились во время работы трехсторонней Контактной группы на переговорах в Минске.

По наблюдениям ОБСЕ, за это время количество обстрелов на Донбассе сократилось.