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Известный российский актер попал в базу "Миротворец"


фото: Відомості
Известный российский актер Константин Хабенский 14 июля попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение аннексированного Крыма

Об этом говорится на сайте базы.

Отмечается, что 46-летний актер "сознательно нарушил Государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Кроме того, Хабенский посетил оккупированный Россией Крым и принял участие в фестивале "Алые паруса" в лагере "Артек" в июле 2018 года. Ему инкриминируется участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Напомним, украинские пограничники не пропустили в страну российского актера Антона Макарского.
 
 
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