Известный российский актер попал в базу "Миротворец"
16 июля, 2018, 08:09
Известный российский актер Константин Хабенский 14 июля попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение аннексированного Крыма
Об этом говорится на сайте базы.
Отмечается, что 46-летний актер "сознательно нарушил Государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".
Кроме того, Хабенский посетил оккупированный Россией Крым и принял участие в фестивале "Алые паруса" в лагере "Артек" в июле 2018 года. Ему инкриминируется участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.
Напомним, украинские пограничники не пропустили в страну российского актера Антона Макарского.
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