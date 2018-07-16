Известный российский актер попал в базу "Миротворец"

16 июля, 2018, 08:09

Известный российский актер Константин Хабенский 14 июля попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение аннексированного Крыма

Об этом говорится на сайте базы.

Отмечается, что 46-летний актер "сознательно нарушил Государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Кроме того, Хабенский посетил оккупированный Россией Крым и принял участие в фестивале "Алые паруса" в лагере "Артек" в июле 2018 года. Ему инкриминируется участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.