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Израильские ВВС обстреляли войска Асада вблизи Алеппо

Израиль совершил ракетный удар по позициям сирийской правительственной армии

Об этом сообщили государственные сирийские медиа, передает Reuters.

Ракеты попали по позициям возле аэропорта Найраб неподалеку от Алеппо. По данным военных Асада, удар вызвал лишь материальные потери.

Атаку называют попыткой Израиля поддержать повстанцев, которых на юге страны победила поддерживаемая Россией и Ираном правительственная армия.

Представитель Минобороны Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе.

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