Израильские ВВС обстреляли войска Асада вблизи Алеппо
16 июля, 2018, 13:31
Израиль совершил ракетный удар по позициям сирийской правительственной армии
Об этом сообщили государственные сирийские медиа, передает Reuters.
Ракеты попали по позициям возле аэропорта Найраб неподалеку от Алеппо. По данным военных Асада, удар вызвал лишь материальные потери.
Атаку называют попыткой Израиля поддержать повстанцев, которых на юге страны победила поддерживаемая Россией и Ираном правительственная армия.
Представитель Минобороны Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе.
- Напомним, ранее Россия возобновила массовые бомбардировки в Сирии после неудачных переговоров с повстанцами.
- После суток бомбардировок сирийские повстанцы возобновили переговоры с Россией.
- Россияне приехали в последний анклав повстанцев договариваться о капитуляции войскам Асада.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве