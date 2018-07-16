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Использовал россиянина как курьера: харьковчанин пытался вывезти в Россию иконы 19-го века


фото: СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской области контрабанду коллекции произведений искусства в страну-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Харьковский коллекционер планировал с помощью курьера, гражданина РФ, осуществить контрабанду исторических и культурных ценностей через государственную границу для продажи.

Правоохранители задержали "перевозчика" на международном пункте пропуска "Гоптовка" во время незаконной попытки вывоза антиквариата.

Во время осмотра личных вещей дельца сотрудники СБУ обнаружили скрытые от таможенного контроля иконы ХІХ века “Иоанн Богослов" и "Евангелист Лука". По предварительным оценкам стоимость изъятых ценностей составляет две тысячи американских долларов.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

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