Взрыв на полигоне Ривненщины: эксперты проверят металл, из которого изготовили миномет
16 июля, 2018, 12:51
Министр обороны Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведен ствол миномета М-15 "Молот"
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Проверку проведут в рамках служебного расследования по поводу взрыва миномета, который произошел на Ривненском общевойсковом полигоне.
Экспертизу "Молота" проведут на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
"В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследование. Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета", - подчеркнули в ведомстве.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (Закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- На Ривненском полигоне провели следственный эксперимент с двумя минометами "Молот", чтобы установить причины взрыва
- Проведенный следственный эксперимент показал, что разрыв миномета "Молот" на Ривненском полигоне произошел из-за двойного заряжания.
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