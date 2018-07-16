Взрыв на полигоне Ривненщины: эксперты проверят металл, из которого изготовили миномет

16 июля, 2018, 12:51

Министр обороны Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведен ствол миномета М-15 "Молот"

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Проверку проведут в рамках служебного расследования по поводу взрыва миномета, который произошел на Ривненском общевойсковом полигоне.

Экспертизу "Молота" проведут на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследование. Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета", - подчеркнули в ведомстве.