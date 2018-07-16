 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вслед за "Гидропарком": станцию "Левобережная" закрыли для пассажиров

Столичную станцию метро "Левобережная" закрыли из-за анонимного сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-центр киевского метрополитена.

"Внимание! Станция "Левобережная" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее, около семи часов утра, неизвестный анонимно сообщил о заминировании станции "Гидропарк", ее закрыли.

Через час станцию "Гидропарк" снова открыли для пассажиров.

Напомним, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (по 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать