Вслед за "Гидропарком": станцию "Левобережная" закрыли для пассажиров
Об этом сообщает пресс-центр киевского метрополитена.
"Внимание! Станция "Левобережная" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее, около семи часов утра, неизвестный анонимно сообщил о заминировании станции "Гидропарк", ее закрыли.
Через час станцию "Гидропарк" снова открыли для пассажиров.
Внимание!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 16 июля 2018 г.
Станция "Левобережная" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка.
Напомним, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.
В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (по 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.
Только в случае приобретения жетона или разового билета пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве