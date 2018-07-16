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В Индонезии крестьяне убили почти 300 крокодилов из мести


фото: REUTERS
В индонезийской провинции Западная Папуа толпа разъяренных крестьян убил около 300 крокодилов в отместку за погибшего односельчанина

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что лишил жизни односельчанина один из крокодилов. Полиция и чиновники заявили, что не могли остановить кровавую месть крестьян, но сейчас могут выдвинуть обвинение.

Убийство вида, который охраняется, является преступлением, что наказывается штрафом или заключением.

Местный крестьянин был убит в пятницу утром, когда собирал овощи на приусадебном участке фермы крокодилов.

"Сотрудник услышал крик о помощи, быстро побежал туда и увидел, как крокодил нападает на кого-то", - сказал глава Индонезийского агентства сохранения природных ресурсов в Западной Папуа.

После похорон пострадавшего в субботу несколько сотен разъяренных крестьян отправились на ферму крокодилов с ножами, лопатами и молотками.

Местные СМИ сообщают, что толпа сначала напала на офис крокодильного хозяйства , а затем убила 292 рептилии.

Ферма работала по лицензии для защиты и сохранения крокодилов Новой Гвинеи.

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