В Украины есть силы и средства для противодействия России на Азове, - Грымчак

16 июля, 2018, 21:12

В течение последнего месяца состоялся ряд учений, в том числе на побережье Азовского моря. Там как раз отрабатывались действия по отражению атаки России на прибрежной полосе

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"В течение последнего месяца состоялся ряд учений, в том числе на побережье Азовского моря. Там как раз отрабатывались действия по отражению атаки России на прибрежной полосе. Также в течение прошлого месяца проходили ракетные стрельбы из акватории Азовского моря. В том числе и теми ракетами, которые могут поражать надводные корабли. Я уверен, что силы и средства есть и планирование произошло", - сказал Гримчак.

По его словам, в России сейчас есть определенная политическая эйфория и пока она не развеялась, они могут попытаться обострить ситуацию.

Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать

Грымчак также ответил на вопрос, как эта ситуация может повлиять на морскую торговлю Украины.

"Мне известно, что такие факты (задержаний украинских кораблей россиянами – ред.) документируются. Эти иски в международные суды у нас сопровождает Министерство юстиции. То, что россияне задерживают и осматривают корабли – это нарушение. Мне известно, что предприятия в Мариуполе переориентировали свое производство на порты Черного моря. Но все равно у нас убытки из-за этой ситуации", - добавил Гримчак.