В Украины есть силы и средства для противодействия России на Азове, - Грымчак
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.
"В течение последнего месяца состоялся ряд учений, в том числе на побережье Азовского моря. Там как раз отрабатывались действия по отражению атаки России на прибрежной полосе. Также в течение прошлого месяца проходили ракетные стрельбы из акватории Азовского моря. В том числе и теми ракетами, которые могут поражать надводные корабли. Я уверен, что силы и средства есть и планирование произошло", - сказал Гримчак.
По его словам, в России сейчас есть определенная политическая эйфория и пока она не развеялась, они могут попытаться обострить ситуацию.
Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать
Грымчак также ответил на вопрос, как эта ситуация может повлиять на морскую торговлю Украины.
"Мне известно, что такие факты (задержаний украинских кораблей россиянами – ред.) документируются. Эти иски в международные суды у нас сопровождает Министерство юстиции. То, что россияне задерживают и осматривают корабли – это нарушение. Мне известно, что предприятия в Мариуполе переориентировали свое производство на порты Черного моря. Но все равно у нас убытки из-за этой ситуации", - добавил Гримчак.
- 3 мая Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину.
- 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или в Мариуполь и Бердянск.
- 16 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает возможности военной атаки России на Мариуполь.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве