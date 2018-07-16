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В Украине обнаружили четвертый случай заболевания дифтерией

Министерство здравоохранения заявляет о четвертом случае заболевания дифтерией в Украине

Такой диагноз подтвердили у 11-летнего мальчика из Черниговской области, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным Минздрава, ребенка госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы.

В министерстве отмечают, что ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик остается в реанимации – тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови.

Также у четырех членов семьи мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружены клинические признаки дифтерии. Двое детей и мать госпитализированы, добавляют в Минздраве.

 

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