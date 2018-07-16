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В Сумской области упал самолет, пилот погиб


фото: Нацполіція
На Сумщине во время опрыскивания ядохимикатами сельскохозяйственных угодий упал легкомоторный самолет "Х-32 Бекас", пилот погиб

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"15 июля в 20 ч 07 мин вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "Х-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", - говорится в сообщении.

Причины трагедии пока неизвестны.

 
 
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