В Сумской области упал самолет, пилот погиб
16 июля, 2018, 09:00
На Сумщине во время опрыскивания ядохимикатами сельскохозяйственных угодий упал легкомоторный самолет "Х-32 Бекас", пилот погиб
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"15 июля в 20 ч 07 мин вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "Х-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", - говорится в сообщении.
Причины трагедии пока неизвестны.
- Напомним, в пятницу, 13 июля, в Роменском районе Сумской области разбился одноместный самолет.
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