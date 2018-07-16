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В столице временно закроют фуникулер

В Киеве в связи с проведением технического осмотра приостановят работу фуникулера

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпаcстранс" в Facebook.

Отмечается, что ежегодно столичный фуникулер требует технического осмотра, проведениz регламентных работ и испытаний. Следовательно, он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа 2018 года.

"И.о. начальника фуникулера открыл нам тайну, что будут делать все возможное, чтобы закончить все это раньше. Ведь каждый из киевлян и гостей столицы знает, как сильно этот транспорт пользуется спросом”, - говорится в сообщении.

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