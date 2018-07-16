В столице временно закроют фуникулер
16 июля, 2018, 14:41
В Киеве в связи с проведением технического осмотра приостановят работу фуникулера
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпаcстранс" в Facebook.
Отмечается, что ежегодно столичный фуникулер требует технического осмотра, проведениz регламентных работ и испытаний. Следовательно, он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа 2018 года.
"И.о. начальника фуникулера открыл нам тайну, что будут делать все возможное, чтобы закончить все это раньше. Ведь каждый из киевлян и гостей столицы знает, как сильно этот транспорт пользуется спросом”, - говорится в сообщении.
- Напомним, 14 июля в столице подорожал проезд в общественном транспорте.
- Тем временем мэр столицы Виталий Кличко отметил, что бесплатный проезд для льготных категорий населения будет действовать и в дальнейшем.
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