 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США задержали российскую шпионку

В Вашингтоне задержали гражданку России по подозрению в проникновении в американскую политическую организацию

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника.

ТАСС со ссылкой на Минюст РФ сообщает, что задержанная — гражданка России Мария Бутина. Отмечается, что ее задержали еще 15 июля в Вашингтоне «за незарегистрированную деятельность на пользу РФ». Подозреваемой может грозить до 5 лет тюремного заключения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать