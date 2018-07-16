В США задержали российскую шпионку
16 июля, 2018, 22:50
В Вашингтоне задержали гражданку России по подозрению в проникновении в американскую политическую организацию
Об этом сообщает AP.
Отмечается, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника.
ТАСС со ссылкой на Минюст РФ сообщает, что задержанная — гражданка России Мария Бутина. Отмечается, что ее задержали еще 15 июля в Вашингтоне «за незарегистрированную деятельность на пользу РФ». Подозреваемой может грозить до 5 лет тюремного заключения.
BREAKING: Russian woman charged with infiltrating American political organizations at the direction of a senior official Kremlin.— The Associated Press (@AP) 16 июля 2018 г
- 13 июля власти США предъявили обвинения 12 гражданам России, которых подозревают во взломе электронных почтовых ящиков руководителей Демократической партии во время президентской избирательной кампании в 2016 году
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