 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Польше планируют перевести поезда на водородное топливо

Польские предприниматели хотят перевести работу грузовых поездов на водородное топливо

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Польский оператор грузовых перевозок PKP Cargo и польская угольная компания JSW договорились о сотрудничестве в области исследований и разработке новых типов грузовых вагонов и локомотивов на водородных элементах.

Компании подписали соглашение, которое предусматривает совместное участие в инвестиционных проектах, касающихся коммерческого использования водородного топлива. Основной целью сотрудничества будет разработка инновационных решений, направленных на снижение потребления энергии и воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что JSW активно работает над технологией выделения чистого водорода из продуктов сгорания коксогазовий производства. Очищенный водород может быть использован в топливных элементах, как для привода подвижного состава, так и в других.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать