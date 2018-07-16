В Польше планируют перевести поезда на водородное топливо

16 июля, 2018, 15:19

Польские предприниматели хотят перевести работу грузовых поездов на водородное топливо

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Польский оператор грузовых перевозок PKP Cargo и польская угольная компания JSW договорились о сотрудничестве в области исследований и разработке новых типов грузовых вагонов и локомотивов на водородных элементах.

Компании подписали соглашение, которое предусматривает совместное участие в инвестиционных проектах, касающихся коммерческого использования водородного топлива. Основной целью сотрудничества будет разработка инновационных решений, направленных на снижение потребления энергии и воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что JSW активно работает над технологией выделения чистого водорода из продуктов сгорания коксогазовий производства. Очищенный водород может быть использован в топливных элементах, как для привода подвижного состава, так и в других.