В Николаеве убили более 100 собак в Центре защиты животных, - депутат
16 июля, 2018, 14:23
В Николаеве в ночь на 16 июля в коммунальном предприятии "Центр защиты животных" провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам
Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская.
На место происшествия приехали зоозащитники и полиция, которых сначала не пропускали на территорию центра. Однако через некоторое время им удалось зайти.
Сообщалось, что в центре проживали около 200 собак. Оказалось, что половина вольеров сейчас стоит пустой.
Отмечают, что разрешение на эвтаназию собак может выдать только главный врач предприятия, который сейчас находится в отпуске.
Но директор предприятия говорит, что провели плановую эвтаназию животных.
- Напомним, в приюте Харькова ночью 15 июля лопатами и палками убили котят.
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