В Николаеве убили более 100 собак в Центре защиты животных, - депутат

16 июля, 2018, 14:23

В Николаеве в ночь на 16 июля в коммунальном предприятии "Центр защиты животных" провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам

Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская.

На место происшествия приехали зоозащитники и полиция, которых сначала не пропускали на территорию центра. Однако через некоторое время им удалось зайти.

Сообщалось, что в центре проживали около 200 собак. Оказалось, что половина вольеров сейчас стоит пустой.

Отмечают, что разрешение на эвтаназию собак может выдать только главный врач предприятия, который сейчас находится в отпуске.

Но директор предприятия говорит, что провели плановую эвтаназию животных.