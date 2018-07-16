В Новом Орлеане ягуар сбежал из зоопарка и загрыз 8 животных
16 июля, 2018, 13:41
Ягуар, который в субботу бежал из своего вольера в зоопарке Нового Орлеана, убил 5 альпак, одного эму и двух лисиц
Об этом сообщает The Times.
Восемь животных погибли от лап ягуара, который сбежал из своего вольера в зоопарке Audubon в Новом Орлеане. Известно, что трехмесячный самец Валерио нашел дырку в заборе и самостоятельно выбрался наружу.
СМИ сообщают, что в субботу хищник загрыз 4 альпак, одного эму и лису. В воскресенье от укусов погибли еще одна альпака и лиса.
Вскоре ягуара схватили и, усыпив, вернули в его ночной дом. Отмечается, что никто из людей не пострадал, а зоопарк открыли для посетителей в воскресенье.
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