В киевской квартире устроили порностудию. Минута съемок стоила $5

16 июля, 2018, 11:32

В Киеве правоохранители разоблачили организаторов съемок видео для взрослых

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В обычной квартире злоумышленники снимали на видео девушек модельной внешности и за деньги на соответствующих сайтах транслировали клиентам эротическое кино.

Правоохранители установили функционирование веб-студии и лиц, причастных к ее организации. После проведения обыска в одной из квартир в Шевченковском районе Киева разоблачили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, которые организовали порнобизнес.

"Мы установили, что злоумышленники около полугода назад организовали порностудию, в которой работало восемь моделей. Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно $5", - сообщил правоохранитель.

Во время обыска изъяли компьютеры, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства. Также нашли вещество, похожее на марихуану.

Организаторе бизнеса задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине и женщине объявлены подозрения по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.